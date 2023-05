Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Zwischen 1,7 und zwei Millionen Euro wird die neue Kita auf dem Birkenheider Kerweplatz kosten. „Ganz grob geschätzt“, sagt der Architekt. Konkreter sind seine Gedanken: Ein Winkelgebäude mit großen Gruppenräumen und 800 Quadratmetern Freifläche. „Das ist super“, findet der Planer und ist zufrieden – auch wenn eine Idee der Dorfspitze schlicht zu teuer wäre.

Sechs Kitas hat er inzwischen geplant, sagt Architekt Gunter Stemmann, und die Diskussion in den politischen Gremien ist immer die gleiche. Und so dauert es auch in Birkenheide