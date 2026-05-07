Die Ortsgemeinde Birkenheide unterstützt die evangelische Lukas-Kindertagesstätte bei der Sanierung ihrer Küche mit 72.800 Euro. Der Gemeinderat beschloss dies am Montagabend einstimmig bei einer Enthaltung. Zwar sei die Lukas-Kita zwischen 2021 und 2023 umfassend renoviert worden. Der Küchenbereich, der sich im Gemeindesaal des benachbarten Lukas-Gemeindehauses befindet, sei dabei jedoch außen vor geblieben. „Die neue Küche ist nötig, damit die Kita die Mittagsbetreuung nach dem neuen Kita-Gesetz vollständig anbieten kann“, erläuterte Ortsbürgermeister Gary Kuhn (CDU). Eine Kostenaufstellung des beauftragten Architekturbüros Guhmann aus Maxdorf liege vor, die Gesamtkosten werden demnach auf 112.000 Euro (brutto) geschätzt. Bislang habe die Ortsgemeinde regelmäßig mitgezahlt, wenn Sanierungen im Bestand der Lukas-Kita notwendig waren. Eine Übernahme von 65 Prozent sei dabei üblich gewesen, daran orientiere sich nun auch der vorgesehene Gemeindebeitrag für die Küchensanierung. Die genehmigten 72.800 Euro sollen nach dem Willen des Gemeinderats als Maximalzuschuss in den Haushalt 2027 aufgenommen werden. „Das heißt, es kann auch erst im nächsten Jahr auf das Geld zurückgegriffen werden“, betonte Gary Kuhn.