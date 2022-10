Nach Abschluss der nötigen Bauarbeiten öffnet nun die neue Impfstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in der Bahnhofstraße 37 in Schifferstadt: am Dienstag, 18. Oktober, 9 Uhr. Geimpft wird in den ehemaligen Räumen der Sparkasse nach Angaben der Kreisverwaltung ausschließlich gegen das Virus Sars-Cov-2. Alle Abläufe blieben unverändert. Zur Auffrischungskampagne stünden die angepassten Ba.4/Ba.5 Impfstoffe zur Verfügung. Welche Impfung wann notwendig wird, ist unter www.impfen.rlp.de dargestellt. Die Impfstelle wird dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 9.30 bis 18.30 Uhr und donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein. Weitere Informationen unter www.rhein-pfalz-kreis.de. Die Terminvereinbarung des Landes werde in Kürze wieder freigeschaltet, aber auch ohne Termin seien Impflinge willkommen.