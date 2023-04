Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In mittlerweile vier Dörfern können sich Bürger testen lassen, und am Samstag sowie am 29. Dezember wird in Großniedesheim in Eigenregie geimpft: Die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim strengt sich enorm an, um bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mitzuhelfen.

Welche Möglichkeiten gibt es im nördlichen Teil des Rhein-Pfalz-Kreises, sich in den nächsten Wochen gegen Covid-19 impfen zu lassen?

Am heutigen Mittwoch kommt