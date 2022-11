Seit 25 Jahren dürfte in dem zentral gelegenen Gebiet Schindkaut in Schifferstadt gebaut werden, denn so alt ist ein Bebauungsplan. Umgesetzt wurde er nie. Der Plan soll nun überdacht werden.

Rechtskräftig ist der Bebauungsplan nach wie vor. Das in Speyer ansässigen Stadtberatungsbüro Dr. Fries und eine Anwaltskanzlei haben geprüft, ob der auch noch aktuell ist. Ein Teil der Bestimmungen in dem Bebauungsplan entspreche aber nicht mehr der heutigen Zeit, sei nicht mehr aktuell, so die Raum- und Umweltplanerin Anja Folz. Sie empfahl, den Bebauungsplan zu ändern und neu aufzustellen, so dass er ein „zeitgemäßes Gesicht bekommt“.

Wie dieses „zeitgemäße Gesicht“ aussehen könnte, dazu machte die Raum- und Umweltplanerin zahlreiche Vorschläge. So sind in dem derzeitigen Bebauungsplan Einfamilienhäuser vorgesehen, stattdessen sollten ausschließlich oder zumindest überwiegend, Reihen- und Mehrfamilienhäuser erlaubt werden, so Folz. Auch müssten weitaus größere Grünflächen als bisher eingeplant werden. Vorgaben zur Art der Begrünung, zu den erlaubten Dachformen und zur Zahl der Stellplätze gehörten ebenso zu den Anregungen von Folz wie Festsetzungen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Nach ihren Angaben müssten außerdem unter anderem ein Energie- und Wärmekonzept sowie ein Umwelt-, ein Artenschutz- und ein Bodenschutzgutachten erstellt werden.

Es sei positiv, dass die Umsetzung des Bebauungsplans angegangen wird, lobten Reiner Huber (CDU) und Ulrich Schwind (SPD). „Wir brauchen Wohnungen“, so Schwind. Sie sei froh, dass der Bebauungsplan in Richtung Klimaschutz und Ökologie überarbeitet werden soll, so Ramona Klein (Grüne). Jürgen Obermann (SPD) gab zu bedenken, dass eine Überarbeitung des Bebauungsplans keinen Sinn habe, wenn die Grundstücksbesitzer ihr Gelände nicht bebauen wollen.

In der Vergangenheit hatten Anwohner sich deutlich gegen eine Bebauung ausgesprochen. Bei der Sitzung des Ausschusses waren bei diesem Punkt der Tagesordnung zahlreiche Anwohner da. Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) bezeichnete die Vorschläge der Planerin als „eine gute Grundlage für das weitere Vorgehen“. Darüber solle jetzt diskutiert werden, wobei auch die Bürger mitreden sollten. Eine Entscheidung solle im nächsten Jahr getroffen werden, kündigte Volk an.