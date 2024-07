Die Mitglieder des Kreistags bekommen in dieser Legislaturperiode eine höhere Aufwandsentschädigung. Das hat der Kreistag bei seiner konstituierenden Sitzung beschlossen. Einige Regelungen wurden komplett neu getroffen.

Ehrenamt – das bedeutet in der Regel wenig Ehre für viel Amt. Eine Aufwandsentschädigung gibt es aber in der Regel. Quasi als Anerkennung für geleistete Dienste an der und für