Die Seniorenresidenz Haus Theresa in Harthausen rüstet auf. Anfang Mai soll eine neue Gruppe installiert werden, in der 15 besonders betreuungsintensive Menschen Platz finden. Weshalb es nicht unmittelbar um mehr Pflege, sondern um andere Komponenten geht, erklärte Einrichtungsleiter Klaus Wittmann im Gespräch mit Susanne Kühner.

Herr Wittmann, was war der Auslöser für die Gruppe?

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir betreuungsintensiven Menschen gerecht werden in Sachen Ansprache, individuelle Förderung und Beschäftigung sowie in der Sicherstellung der Essens- und Flüssigkeitsmengen in Zusammenhang mit dem meist auftretenden Bewegungsdrang.

Sie sagen, betreuungsintensiv bedeutet nicht gleich pflegeintensiv. Was bedeutet es dann?

In dem Fall geht es nicht vorrangig um die Körperpflege, sondern es steht mehr der Bedarf der Ansprache, Beschäftigung und Tagesstrukturierung im Vordergrund. Meist handelt es sich um Menschen mit demenziellen Veränderungen, die dem schnellen Alltag nicht ganz folgen können. Wichtig: Wir eröffnen keine Demenzgruppe. Wir fördern gezielter die vorhandenen Ressourcen.

Klaus Wittmann Archivfoto: Lenz

Worin unterscheidet sich die Arbeit von der in anderen Bereichen?

Die allgemeinen Gruppen finden weiterhin statt, haben aber meist neue Zusammensetzungen. Menschen mit eingeschränkten Kompetenzen kommen mit dieser Situation, der wechselnden Besetzung, nicht immer gut zurecht. Natürlich können die Bewohner nach Wunsch die anderen Gruppen besuchen. So finden zum Beispiel der Besuch in der Kirche oder bei den Musikern mit vertrauten Menschen statt. Dies gibt wiederum Sicherheit und Struktur. Da sich die Gruppe mitten im Lebensumfeld der anderen Bewohner befindet, sind Kontakte nicht eingeschränkt.

Was bedeutet die neue Gruppe mit Blick auf die Personalausstattung?

Natürlich benötigen wir mehr Personal. Wir würden gerne auf zusätzliche Betreuungs- und weitere Pflegekräfte zurückgreifen und freuen uns daher über Bewerbungen in dem Bereich. Ebenso integrieren wir sehr gerne Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen möchten. Wir sind sicher, dass das Angebot unseren Bewohnern zugutekommt und wir dies durchaus als Alleinstellungsmerkmal sehen. Dafür lohnen sich die Arbeit und der Mehrbedarf an Kräften.