Die stolze Zahl von 15 ehrenamtlichen Gottesdienstleiterinnen und -leitern hat die Pfarrei Heilige Hildegard jüngst vermeldet. Was bewegt Laien, diese Aufgabe zu übernehmen? Wie kommt das in der Kirchengemeinde an? Und was sollte sich in der Katholischen Kirche noch ändern? Pfarrer Jens Henning und zwei engagierte Frauen berichten.

Sechs Heilige Messen muss das Pastoralteam der Pfarrei Hl. Hildegard jedes Wochenende stemmen, wenn es alle Teilgemeinden mit einem solchen Gottesdienst bedenken will. Doch muss es immer ein Priester