Zwei Gebäude der Kurpfalzschule im Ortsteil Dannstadt sind noch nicht ertüchtigt. Das soll sich ändern. Die nötigen Arbeiten darf die Verwaltung nun ausschreiben, nachdem der Verbandsgemeinderat grünes Licht dafür gegeben hat.

Bei dem Beschluss geht es um die energetische Sanierung der Gebäude A1 und A3. „Das sind vom Schulhofeingang aus die vorderen Häuser links und rechts“, erläuterte Bürgermeister Stefan Veth (CDU). In beiden sollen die 30 Jahre alten Fenster neuen Exemplaren weichen, außerdem sollen beide eine Außendämmung erhalten. Dafür sind unter anderem Gerüstbau- sowie Metall- und Verglasungsarbeiten nötig und die Montage des Wärmedämmverbundsystems. „Küche und Umkleide sind ebenfalls dabei“, ergänzte Architekt Michael Klee.

Kosten sind enorm gestiegen

Die erste Schätzung von vor einem Jahr ging von 900.000 Euro Kosten aus. Hierfür gewährte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einen Zuschuss von 20 Prozent, was 180.000 Euro entsprochen hätte. Seither sind die Preise in der Baubranche um etwa 30 Prozent gestiegen. Das bedeutet, dass das Vorhaben jetzt wohl ungefähr 1,2 Millionen Euro kostet, der Zuschuss würde sich entsprechend auf 240.000 Euro erhöhen. Davon geht jedenfalls die Verwaltung aus. CDU-Ratsmitglied Artur Oberbeck gab zu bedenken, dass ihm bei einem privaten Projekt nur die ursprünglich bewilligte Zuschusshöhe für das Angebot der Handwerkerfirma zugestanden, die Preissteigerung nicht anerkannt wurde. Hier solle sich die Kommune rückversichern. Auch Christopher Diehl (CDU) empfahl, das vor der Vergabe der Arbeiten, die in der nächsten Ratssitzung am 2. Mai geplant ist, mit dem Zuschussgeber zu klären.

Ralf Klein (Grüne) fragte, warum Flügel- statt Schiebefenster eingebaut werden. Flügelfenster hätten sich in der Grundschule in Rödersheim-Gronau bewährt und seien rund 30 Prozent günstiger, antwortete Architekt Klee.