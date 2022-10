Gute Nachricht für Pendler, die in Lambsheim in die Regionalbahn einsteigen: Die Ortsgemeinde hat zwölf abschließbare Fahrradboxen angeschafft und am Bahnhof installiert. „Jeder kann die Boxen gegen ein Pfand von einem Euro nutzen“, informiert Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU). Das neue Angebot hat ihm zufolge 20.000 Euro gekostet und ist mit knapp 11.000 Euro vom Bund bezuschusst worden. Laut Polizei sind 2021 im Ort 14 Fahrräder gestohlen worden, Tendenz steigend.