Achtung, Umleitung: Auf der Landesstraße 454 zwischen Dannstadt und Schifferstadt wird die marode Fahrbahn erneuert. Ab Montag, 22. August, wird sie für rund fünf Monate voll gesperrt.

Ursprünglich wollte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit der Sanierung der Landesstraße bereits Ende Juni beginnen. Bei der Vorabstimmung habe jedoch die Autobahn GmbH des Bundes als Baulastträger des Brückenbauwerks über die A61 den LBM gebeten, die Sanierung dieser Brücke inklusive der kompletten Erneuerung des Fahrzeug-Rückhaltesystems – das sind die Schutzplanken – mit auszuschreiben, wenn schon die Straße voll gesperrt werden müsse, erklärt LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft. Dadurch hätten sich die Ausschreibung und damit der Baubeginn verzögert.

Kosten geringer als erwartet

Die Kosten hatte der LBM im März grob auf 2,2 Millionen Euro geschätzt – das damalige Preisniveau berücksichtigend und ohne endgültige Ausbauplanung, da diese seinerzeit noch nicht vorlag. Die tatsächlichen Kosten fallen mit 1,55 Millionen Euro deutlich niedriger aus. Sie seien das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung und ergäben sich aus dem Wettbewerb. Schafft nennt aber noch einen weiteren Grund: „In der ursprünglichen vorsichtigen Schätzung gingen wir noch von einem größeren Anteil eines Vollausbaus aus, der aufgrund der Baugrunderkundung und der Planung deutlich reduziert werden konnte.“ Weniger Vollausbau bedeutet geringeren Aufwand und niedrigere Kosten, da hierbei nicht nur die Deck- und die Binderschicht, die zusammen die Fahrbahndecke bilden, saniert werden, sondern auch die darunter liegenden Tragschichten.

Saniert in drei Abschnitten

Die Arbeiten an der L454 erfolgen dem LBM zufolge in drei Etappen, die insgesamt rund 3,2 Kilometer lang sind. Der erste Bauabschnitt reicht vom Aussiedlerhof Schifferstadter Straße 2 im Ortsteil Dannstadt bis zur Zufahrt zum Adonisröschenhof. Dem folgt der zweite Abschnitt vom Adonisröschenhof bis zur Zufahrt „Zum Mauerweg“, die zum Betrieb Kessler-Weiß führt. Der dritte Abschnitt umfasst die Strecke von der Ausfahrt „Zum Mauerweg“ bis zur Einmündung der L532. Los geht es am Montag – in umgekehrter Reihenfolge – mit dem dritten Abschnitt, für den der Landesbetrieb circa drei Wochen eingeplant hat. Je nach Wetter rechnet die Behörde anschließend mit etwa neun Wochen für den mittleren Abschnitt und ungefähr sieben Wochen für die letzte Etappe – das Projekt dauert also bis Endes des Jahres.

Die Bauabschnitte und die Umleitung. Grafik: LBM

In allen Bauabschnitten wird laut Schafft die Deckschicht etwa vier Zentimeter abgefräst und der gebundene Oberbau durch den Einbau einer 6,5 Zentimeter starken Binderschicht sowie einer circa 3,5 Zentimenter starken Deckschicht erneuert. Im ersten Abschnitt werde die Straße zusätzlich im Seitenbereich auf rund 1,5 Meter Breite ausgebaut, ergänzt er.

Vor allem der letzte Punkt ist vielen Autofahrern und der Kommune sehr wichtig. „Wir sind alle sehr froh, dass diese in der Hauptsache auf Dannstadter Gemarkung liegenden Absenkungen am rechten Fahrbahnrand nun endlich beseitigt werden können“, erklärt Stefan Veth (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Die Verbandsgemeindeverwaltung habe in den vergangenen Jahren immer wieder darum gebeten, die Sanierung in die Wege zu leiten. Wobei er durchaus Verständnis für den LBM hat: Denn die Behörde sei abhängig vom Investitionsprogramm des Landes und von dessen Haushalt. „Unsere Bitten wurden aber jetzt erhört und dafür sind wir dankbar“, sagt Veth.

Weiträumige Umleitung

Während der Bauarbeiten wird die L454, deren Fahrbahn zuletzt 2004 erneuert wurde, für den Verkehr voll gesperrt. Das sei der geringen Fahrbahnbreite geschuldet, die eine nur halbseitige Sperrung in Kombination mit einer Baustellenampel nicht zulasse. Deshalb wird der Verkehr in den kommenden Monaten über die L532, die L528 und die K22 umgeleitet. „Die Zufahrten zu den Aussiedlerhöfen erfolgen über die provisorischen Wege“, kündigt der LBM an.