Einiges ist neu zum Schuljahresbeginn: Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto ans Schulzentrum Maxdorf fahren, können das ab Montag, 30. August, nicht mehr über die Schulstraße tun. Grund sind laut Kreisverwaltung die Bauarbeiten zur Realschulerweiterung. Und: Die neue Bushaltestelle ist rechtzeitig zum Ende der Ferien fertig.

Der Bau der neuen Bushaltestelle war laut Kreisverwaltung nötig, weil nach der Zusammenlegung der Realschulstandorte Lambsheim und Maxdorf und der gestiegenen Schülerzahl an Gymnasium und Realschule plus die An- und Abfahrt der Schulbusse am Schulzentrum Maxdorf immer schwieriger geworden war. „Im Hinblick auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen wurde eine neue und größere Bushaltestelle errichtet“, heißt es nun. Und für die, die nicht mit dem Bus, sondern mit dem elterlichen Auto gebracht werden, weist die Verwaltung darauf hin, dass statt der Schulstraße nun als Anfahrtsstelle die Parkplätze an der Waldsporthalle und vor dem Albert-Funk-Haus genutzt werden sollen.

Die neue Bushaltestelle befindet sich nun direkt am Schulgelände mit kurzem Laufweg, wie es heißt, im Bereich der L 527. Auch der Öffentliche Personennahverkehr – wie Linienbusse und Ruftaxen – würden künftig von der vereinfachten Haltesituation profitieren. Das führe zu einer besseren Einhaltung der Fahrzeiten: „Die Haltestelle Maxdorf Schulzentrum ist nun besser erreichbar und zudem behindertengerecht ausgebaut.“

Mehr Sicherheit für Schüler

Bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten im Mai begonnen werden konnte, mussten erste Vorarbeiten abgeschlossen werden. So hätten unter anderem die Telefonleitung, über die die gesamte Kommunikation der Schule läuft, verlegt, und Grünflächen gerodet werden müssen. Die Bauarbeiten wurden Mitte August abgeschlossen. Abschließende Arbeiten wie Pflanzungen und Einsaaten würden noch im Spätjahr erfolgen.

Die Gesamtkosten des Bauprojekts belaufen sich laut Verwaltung auf rund 515.000 Euro, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) beteiligt sich mit 85 Prozent an den förderfähigen Kosten. Der Rhein-Pfalz-Kreis trägt somit eine Eigenbeteiligung von rund 195.000 Euro. Kreisbeigeordneter Manfred Gräf (CDU) lobt, dass Bauzeit und Baukosten im vorgegebenen Rahmen geblieben seien. Er freue sich, dass die Gefahren an der Haltestelle minimiert und die Sicherheit der Schüler erhöht werden konnte.