In Böhl-Iggelheim soll eine neue Berufsschule gebaut werden. Darin sind sich die Kreispolitiker soweit einig. Die Politiker im Gemeinderat scheinen noch etwas skeptisch zu sein, was das Vorhaben anbelangt. Jedenfalls fordern sie mehr Informationen. Und manch einer sogar das Recht, mitplanen zu können.

In der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend bat Michael Knebel (CDU) um mehr Informationen. Burkhard Grüninger (SPD) forderte in die Planung einbezogen zu werden. „Das ist kein Wunschkonzert“,