Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf dem Fußgönheimer Friedhof seien in den vergangenen Monaten im Bereich der Trauerhalle neun zusätzliche Sitzbänke aufgestellt worden, teilte Bürgermeister Jochen Schubert (FWG) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats auf CDU-Anfrage mit. Doch in der Pandemie seien Bänke gar nicht so optimal.

Die CDU-Fraktion hatte an einen Beschluss des Gemeinderats vom Dezember 2018 erinnert, dass die Ortsgemeinde zwei zusätzliche Sitzbänke kaufen und dass die Ratsfraktionen von