Wer Wertstoffsäcke für Kunststoff, Papier und Glas braucht, bekommt diese in Otterstadt ab 1. März kostenlos in haushaltsüblichen Mengen in der Wilhelmi-Bäckereifiliale in der Lindenstraße. Rote Restmüllsäcke sind ab kommenden Mittwoch für vier Euro im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. Darüber informierte Volker Knörr (CDU), der für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft zuständige Kreisbeigeordnete. Hintergrund ist, dass der Ottermarkt am Samstag zum letzten Mal seine Türen öffnet und der Supermarkt bisher Ausgabestelle für die Müllsäcke war.