Von der Steinzeit in die Moderne: So beschreibt Schifferstadts Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden (Grüne), was das neue Informationssystem für alle bedeutet, die im Grünflächenmanagement der Stadt arbeiten. Eine App erleichtert den Alltag.

Wo ist diese Ausgleichsfläche eigentlich? Wer pflegt sie und wie oft? Mit solchen Fragen sahen sich die zuständigen Rathausmitarbeiter in Schifferstadt laut der Ersten Beigeordneten Ulla