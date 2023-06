Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Terminkalender mit Angeboten für Senioren in Römerberg füllt sich: Im März sind gleich mehrere Treffen in den drei Ortsteilen geplant. Ein Angebot, das vor drei Jahren eingestellt wurde, wird an neuem Ort wiederbelebt. Ein anderes ist ganz neu.

„Ab dem Monat März besteht die Möglichkeit, zweimal in gleichaltriger Gesellschaft mit anderen ein warmes Mittagessen zu erhalten und zweimal bei Kaffee und Kuchen sich im Rahmen einer