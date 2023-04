Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ungewöhnlich viele Bürger hat am Donnerstagabend die Sitzung des Technischen Ausschusses in Großniedesheim angezogen. Auf der Tagesordnung stand erneut die zweite Änderung des Bebauungsplans für das Neubaugebiet Im Schenkel II. Es geht um ein geplantes Mehrfamilienhaus, das in mehreren Punkten vom ursprünglichen Regelwerk abweicht.

In dem Baugebiet am südlichen Ortsrand durften bislang nur Häuser mit maximal zwei Vollgeschossen und einem Satteldach entstehen. Doch das nun im Pappelring geplante Gebäude