Eine Mehrheit im Ortsgemeinderat Dudenhofen hat entschieden, dass ein gemeindeeigenes Grundstück im Neubaugebiet „In den Dreißig Morgen“ mit Mehrfamilienhäusern bebaut werden soll.

Das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück liegt am nördlichen Rand des Neubaugebiets und grenzt an die Carl-Zimmermann-Straße. Ein Investor will darauf Mehrfamilienhäuser bauen.