Wegen einer Kettenreaktion im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke ist es am Sonntagvormittag in Teilen des Ortsteils Iggelheim zu einem Stromausfall gekommen. Ursache waren nach Angabe des Energieversorgers Rückwirkungen einer Störung aus einem fremden Netz, die im Pfalzwerke-Netz um 8.23 und 9.15 Uhr zu Störungen führten. Betroffen war demnach zunächst jeweils ein Umspannpunkt in Niederkirchen und Meckenheim, die 42 Minuten ohne Strom blieben. In der Folge kam es auch in Teilen von Iggelheim zu einem Stromausfall, der zwischen 33 Minuten und einer Stunde und 52 Minuten dauerte. Das Netzteam Vorderpfalz der Pfalzwerke Netz AG und die Mitarbeiter der Netzleitstelle hätten die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herstellen, teilt der Konzern mit.