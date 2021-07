Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstagmorgen in Lambsheim beim Abbiegen einen Laternenpfosten und einen Telefonverteilerkasten beschädigt und so für einen Netzausfall gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Ecke Frankenthaler Straße/Bollwerkstraße. Der Fahrer setzte seine Fahrt laut Polizei unbeirrt fort, wurde dabei aber von Passanten beobachtet. Der Netzausfall betraf Haushalte im Umkreis von rund anderthalb Kilometern des Verteilers. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Daneben muss er mit dem Verlust des Führerscheins und einer Geldstrafe rechnen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefon 06237 / 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.