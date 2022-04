Der Ortsgemeinderat Otterstadt hat den Wunsch des Netto-Unternehmens, seinen Markt an einen Standort westlich der Römerstraße zu verlagern, einstimmig abgelehnt. Grund ist, dass dort zwar mal ein Gewerbegebiet angedacht ist, über dessen Verwirklichung aber noch nicht entschieden wurde. Unklar wäre auch, was beim Wegzug mit dem alten Gebäude in der Welfenstraße passiert. Netto wollte seinen Markt am neuen Standort vergrößern, um die Ware besser präsentieren zu können. Am jetzigen Standort wäre eine Erweiterung um etwa 100 Quadratmeter möglich.