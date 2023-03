Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Obere Forstbehörde in Neustadt prüft die Ausweisung von Naturwaldreservaten in den staatlichen Auwäldern im Rhein-Pfalz-Kreis, unter anderen auf der Gemarkung Otterstadts und auf dem Gebiet der Stadt Speyer. Was es mit den Reservaten auf sich hat und wo Unterschiede zu sogenannten Wildnisgebieten liegen.

Sind Naturwaldreservate neu?

Landesweit gibt es bereits ungefähr 60 solcher Flächen, die im Durchschnitt rund 35 Hektar groß sind. Das teilt Günter Franz von der Zentralstelle