„Auch in schwierigen Zeiten werden unsere gefiederten Freunde nicht vergessen“, schreibt Walter Muntz von den Naturfreunden Neuhofen. Die Mitglieder Werner Wiesenberger und Helmut Weber waren im Wald unterwegs und haben Nistkästen gereinigt.

Vor Weihnachten noch mal schön reinemachen: Wie jedes Jahr um die Adventszeit waren Werner Wiesenberger und Helmut Weber von den Naturfreunden Neuhofen mit Leiter und Reinigungsgerät unterwegs, säuberten und reparierten die Nistkästen rund ums Naturfreundehaus und im Unterwald. Zwei bis drei Tage dauerte die Aktion, berichtet Walter Muntz, Vorsitzender der Naturfreunde Neuhofen. Denn insgesamt sind es zirka 80 Nistkästen der Naturfreunde und der Gemeinde, die die beiden Männer betreuen.

Meist sind mehrere alte Nester in den Kästen, sagt Muntz. Die Besonderheit hierbei: Nicht nur Vögel finden in den hölzernen Kästen Unterschlupf. „Auch Fledermäuse nutzen die Kästen und recht häufig bauen Mäuse ihr Winterquartier in den Nistkästen“, erzählt der Vorsitzende. Anscheinend wollte diesmal auch ein Eichhörnchen etwas von den Kisten haben. Zwar wollte es wohl nicht einziehen, aber zumindest einen Lagerraum für schlechte Zeiten haben. „Ein Nistkasten war diesmal bis zum Rand voll mit Nüssen und Eicheln.“