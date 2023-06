Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Tag der Offenen Tür in der neuen Natur-Kita am Tafelsbrunnen zwischen Speyer und Römerberg informieren sich vor allem junge Mütter über das Konzept der Einrichtung. Der Aufenthalt in der Natur verändere die Kinder zum Positiven, ist Kita-Leiter Jens-Peter Schneider überzeugt.

Sara Pflanz arbeitet im Homeoffice. Bisher klappte das ganz gut in Kombination mit der Betreuung ihrer Mia. Jetzt aber ist die Entdeckungsfreude bei der Kleinen geweckt. Ein Kita-Platz tut