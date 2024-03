Mit einem Film und einem Vortrag soll in Böhl-Iggelheim auf die Lage im Nahen Osten aufmerksam gemacht werden. Als Veranstalter tritt ein breites Bündnis auf.

Die Veranstaltergemeinschaft sprengt fast alles bisher Dagewesene. Nach eigenen Angaben haben sich Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FWG und SPD mit dem Jugendgemeinderat, dem Seniorenbeirat, der protestantischen Kirchengemeinde Iggelheim, dem Arbeitskreis „Für Vielfalt und gegen Extremismus“, den Naturfreunden Iggelheim und dem Kulturverein DorfArt für die beiden Veranstaltungen zusammengetan. Sie zeigen am 19. März, 19 Uhr, den Film „Children of Peace“ des israelischen Regisseurs Maayan Schwartz in der VfB-Halle der SG Böhl-Iggelheim. Anschließend steht eine Diskussion mit Ulla Philipps-Heck, Mitglied des Vorstands des „Freundeskreises Neve Shalom/Wahat al-Salam“ auf dem Programm.

Um Neve Shalom/Wahat al-Salam geht es auch bei dem Vortrag von Ulla Philipps-Heck am 20. März, 10.30 Uhr, in der Peter-Gärtner-Realschule. Das Dorf in Israel gilt als Friedensprojekt. Dort leben laut Ankündigung seit 1970 Juden, Christen und Muslime friedlich zusammen. Mittlerweile ist es auf circa 350 Einwohner angewachsen.

Maayan Schwartz ist in Neve Shalom/Wahat al-Salam aufgewachsen. Er hat seinen Film „Children of Peace“ über die zweite Generation des Dorfs gedreht, unter anderem über die schwierige Frage des Militärdienstes. Der Film zeigt, welche anderen Handlungsansätze und Vorstellungen von friedlichem Miteinander auch in Israel gelebt werden. Er eignet sich laut Veranstalter auch dazu, dass sich junge Menschen anhand von positiven Beispielen des interkulturellen Zusammenlebens mit dem konfliktgeladenen Thema Israel und Palästina auseinandersetzen können.