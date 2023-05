Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach wie vor geht es bei schönem Badewetter hoch her am Lambsheimer Weiher. Die Verbandsgemeinde feilt mit Blick auf Corona weiter am Sicherheitskonzept und der Runde Tisch an seiner Liste der Verbesserungen in dem Naherholungsgebiet. Und so mancher fragt sich, was eigentlich die Aufgaben des Sicherheitsdienstes sind.

Einer Frau, die mit ihrem Kleinkind um den Nachtweideweiher herum spazieren gehen wollte, sei von der Security kürzlich der Zutritt verweigert worden mit der Begründung, sie dürfe nur aufs Gelände,