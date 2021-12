In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Nähe des Edeka-Markts in der Viehtriftstraße in Heiligenstein aufgebrochen und das darin befindliche Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Laut Polizei ist anzunehmen, dass der Täter beim Aufhebeln des Automaten erheblichen Lärm verursacht hat. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder ungewöhnlichen Geräuschen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.