Viele Kinder träumen sicher davon, sich nachts mal in einem Spielwarengeschäft einschließen zu lassen und einigen Schabernack zu veranstalten. Aber warum will man im Neuhofener Gemeindezentrum Neuer Hof übernachten? Jedenfalls haben sich bislang unbekannte Personen vermutlich am Freitagabend dort einschließen, berichtet die Polizei. Sie beschädigten im Gebäude mehrere Dekoartikel und setzten eine Pflanze in Brand. Außerdem klauten sie Getränke und Speisen, die dort wegen einer für den Folgetag geplanten Veranstaltung gelagert waren. Zwei Feuerlöscher wurden außerdem nach draußen verbracht und dort abgestellt. Anschließend verließen die Personen das Gebäude wieder. Die Polizei geht Spuren nach, die sie am Tatort sichern konnte. Dennoch werden auch Zeugen gesucht. Sie können sich bei der Polizei in Schifferstadt melden, per Telefon unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.svw