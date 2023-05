Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Lkw-Verkehr in den Römerberger Hauptstraßen zerrt an den Nerven der Anwohner. Ob dieser zugenommen hat, und ob es Möglichkeiten gibt ihn einzuschränken, das will die Ortsgemeinde nun herausfinden.

Helge Harder wohnt in der Heiligensteiner Straße und kennt das Problem: „Was Anwohnern zugemutet wird, geht an die Grenze des Erträglichen und darüber hinaus“, sagte das