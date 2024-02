Rita Magin, die als Schwester Irmtrud bekannte Ordensfrau der Dominikanerinnen, ist vergangene Woche im Alter von 86 Jahren gestorben. Sie hat Generationen von Kindern in Hanhofen und Harthausen geprägt.

„Schwester Irmtrud hat nie gemeckert, war immer fröhlich. Sie war ein guter Mensch“, sagt Marianne Fischer aus Harthausen, die sich ehrenamtlich in der katholischen Kirchengemeinde engagiert und bis zum Schluss mit Schwester Irmtrud Kontakt hielt.

Rita Magin wurde in Schifferstadt geboren. Sie wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, fand Gefallen an den Gottesdienstbesuchen, entschied sich für ein Leben als Nonne und lernte den Erzieherinnenberuf. Im Jahr 1962 zog die Ordensfrau nach Harthausen. Erst arbeitete sie in Hanhofen, baute dort den Kindergarten auf. Sie fuhr bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad in den Nachbarort – bis ihr der damalige Pfarrer ein Auto besorgte und sie den Führerschein machte. Schwester Irmtrud wurde somit zur ersten Frau in den beiden Dörfern, die in Ordenstracht hinter dem Steuer saß.

Vor ein paar Jahren nach Speyer gezogen

Im Jahr 1974 wechselte sie nach Harthausen in den Kindergarten als Leiterin und Nachfolgerin von Schwester Modesta. Die Einrichtung wuchs von zwei auf fünf Gruppen. Schwester Irmtrud sah zahlreiche Generationen von Kindern heranwachsen. Harthausens Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) ging ebenfalls zu Rita Magin in den Kindergarten und erinnert sich: „Ich habe sie sehr gerne gehabt. Sie hat nie ein böses Wort gesagt und immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt.“ Bis zuletzt schrieb die Ordensfrau dem Ortsbürgermeister zu Weihnachten noch Karten. Sie wurde im Herbst 2021 in Harthausen nach ihrem Umzug ins Mutterhaus nach Speyer feierlich verabschiedet.

Laut Marianne Fischer fühlte sich Rita Magin im Kloster wohl, ihr ging zuletzt aufgrund einer Erkrankung jedoch die Kraft aus. Rita Magin starb am Aschermittwoch und wird am Donnerstag, 22. Februar, um 10 Uhr auf dem Friedhof in Speyer beigesetzt.