Die Firma Gaia erweitert ihren Stammsitz in Lambsheim, indem sie in der Hauptstraße 24 die ehemaligen Büros der Vereinigten VR Bank nutzt. Der Grund ist der Zuwachs an Mitarbeitern.

Das 1999 von Michael Wahl und Torsten Szielasko gegründete Unternehmen gilt als Experte im Bereich Erneuerbare Energien im Südwesten Deutschlands. Zahlreiche Windkraft- und Fotovoltaikprojekte wurden unter anderem in der Region Frankenthal verwirklicht. Gaia (Gesellschaft für Alternative Ingenieurtechnische Anwendungen) ist stetig gewachsen. Als man 2012 von einem Wohngebiet in die ehemalige Kofferfabrik in der Lambsheimer Jahnstraße umzog, hatte Gaia 30 Mitarbeitende, „der Ausbau des Dachgeschosses im Jahr 2017 schuf weitere zehn Arbeitsplätze“, informiert Geschäftsführer Torsten Szielasko. 2019 waren es 50 Angestellte, jetzt gibt er deren Anzahl mit 70 an. Weitere Einstellungen seien geplant.

Bank sitzt jetzt in Speyer

In das Verwaltungsgebäude der früheren RV Bank Rhein-Haardt, die mit der VR Bank Kur- und Rheinpfalz fusioniert und ihren Standort nach Speyer verlegt hat, sind mit 41 Mitarbeitenden die Windenergie- und Flächensicherungsabteilungen von Gaia eingezogen. Ende Februar soll das gefeiert werden. „Die Büros sind für uns eine sehr gute Lösung, um den wachsenden Raumbedarf für Arbeitsplätze zeitnah zu bewältigen. Die räumliche Nähe zur Alten Kofferfabrik war ebenfalls ein Pluspunkt für uns“, so Szielasko. Mit diesem Schritt betone man die Entscheidung, Lambsheim als Firmenstandort zu festigen, ergänzt Geschäftsführer Michael Wahl. In der Jahnstraße verblieben neben der Verwaltung die Abteilung Fotovoltaik-Dachfläche sowie die technische Betriebsführung für Wind- und Fotovoltaikanlagen mit insgesamt 31 Beschäftigten.

Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz hat im Spätsommer 2023 in der Oberen Langgasse in Speyer ihr zehn Millionen Euro teures Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude fertiggestellt und bezogen. Der Abzug der Bankmitarbeiter aus Lambsheim bedeutet für die Ortsgemeinden einen massiven Rückgang an Gewerbesteuer.