Nachhaltigkeit ist für Heike Meßemer ein Dauerthema. Mit Haaren Meere retten? Zumindest können sie einen Beitrag dazu leisten, findet die Friseurin.

Ein gutes halbes Jahr ist es her, seit Heike Meßemer im Fernsehen spät abends über einen Beitrag zur Initiative „Hair help the oceans“ stolperte. Der Name ist Programm und