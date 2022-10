Die Corona-Pandemie hat wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Auch den beiden Gesundheitsämtern in der Region wurden in der vergangenen Woche viele Infektionen gemeldet. Trotzdem: Von Montag bis Montag sind die Inzidenzwerte gesunken.

575,9 Neuansteckungen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, das war am 10. Oktober für den Rhein-Pfalz-Kreis gemeldet worden. Am Montag, 17. Oktober, waren es nur noch 499,2. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete das Landesuntersuchungsamt zuletzt eine Inzidenz von 810. Am Montag zuvor lag der Wert bei 814,5.

Die Statistiken beruhen auf laborbestätigten Fällen, also nur auf Daten, die den Gesundheitsbehörden mittels PCR-Testungen übermittelt werden. Mittlerweile lassen aber nicht wenige ihre Infektion ohne einen solchen Nachweis vorüberziehen. Offiziell weiß der Rhein-Pfalz-Kreis aktuell von 3734 Ansteckungen. Innerhalb von acht Tagen stieg die Gesamtzahl aller Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie um 1049 auf 56.293. Im Kreis Bad Dürkheim sind es momentan 2907 Infizierte und eine Steigerung der Gesamtzahl binnen einer Woche um 1172 auf 45.308 registrierte Fälle.

Drei Tote im Kreis Bad Dürkheim

Während die Anzahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, im Rhein-Pfalz-Kreis zuletzt konstant bei 302 lag, sind im Kreis Bad Dürkheim in der vergangenen Woche drei hochbetagte Infizierte gestorben: in Haßloch, Grünstadt und Bockenheim. Damit erhöht sich die Zahl der mit Covid-19 Gestorbenen auf 238.

Die aktuellen Zahlen in den Kommunen im Frankenthaler Umland: derzeit 205 Infektionen in Bobenheim-Roxheim, 374 in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, 93 in Dirmstein und 87 in Gerolsheim, Großkarlbach und Laumersheim. Diese drei Dörfer werden in der Statistik zusammengefasst.

Derweil rufen Städte, Landkreise und Kommunen verstärkt zum Impfen auf. Die Impfstelle des Landkreises Bad Dürkheim ist am Donnerstag, 20. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in Betrieb. Die nächste Impfaktion der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim findet am Samstag, 22. Oktober, 10 bis 13 Uhr, in der Eckbachhalle in Großniedesheim, In den Moltersgärten 16, statt. Zur Verfügung stehen die Vakzine von Moderna, Biontech, Novavax und der Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren von Biontech. Es handelt sich nach Angaben der Verwaltung um die an die aktuell dominierende BA.4/5-Virusvariante angepassten Impfstoffe. Auch im November und Dezember soll es Impfaktionen in der Eckbachhalle geben. Anmeldung unter www.ogy.de/corona-la-he oder Telefon 06233 3791215. Man kann auch ohne Termin vorbeikommen.