Die Ortsgemeinde Lambsheim hatte im Mai gehofft, dass die Kleinsten der Kita Lambiland mit dem Ende der Sommerferien wieder in ihre gewohnten Räume zurückkehren können, nachdem ein Wasserschaden im Frühjahr die Räume im Untergeschoss unbenutzbar gemacht hatte. Doch danach sieht es momentan noch nicht aus. Wie Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, sind die Arbeiten an den Räumen noch nicht abgeschlossen. „Die beiden Kita-Gruppen aus dem Untergeschoss bleiben erstmal noch im Gebäude der Karl-Wendel-Schule“, sagt Eisenbarth-Wahl, die zuletzt Beigeordnete der Ortsgemeinde war und nach der erfolgreichen Bürgermeisterwahl am 9. Juni künftig die Geschicke Lambsheims lenken wird. In der konstituierenden Sitzung am Dienstag, 19 Uhr, übernimmt sie offiziell das Amt ihres Vorgängers Herbert Knoll. Einer ihrer ersten Termine als neue Bürgermeisterin wird in der kommenden Woche eine Besprechung zur Situation im Lambiland sein.