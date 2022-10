Nach dem neuerlichen Wasserrohrbruch vor einer Woche hat der Werkausschuss Dudenhofen am Donnerstagabend beschlossen, wie es mit der Erneuerung von Leitungen im Ort weitergehen soll. Außerdem gibt es Neuigkeiten zur Sperrung in der Iggelheimer Straße.

Weil die Leitung im betroffenen Abschnitt der Hermann-Löns-Straße erst im Frühjahr gebrochen war und der neue Bruch am Übergang von dem neuen zu zum alten Leitungsteil aufgetreten war, hat sich die Ortsgemeinde nun entschieden, dass es bei der Leitung in der Straße keine Flickschusterei mehr geben soll: Aus genannten Gründen sei es „sinnvoll diese komplett auszutauschen“, wie es in der Beschlussvorlage hieß, über die der Werkausschuss zu befinden hatte. „Die Notwendigkeit hat jeder eingesehen“, berichtet Ortsbeigeordneter Reinhard Burck (Grüne) im Nachgang der Sitzung. Der Beschluss sei einstimmig gefallen.

In der Praxis soll der Austausch der Rohre, die laut Burck noch aus den 1950er und 60er Jahre stammen, in zwei Teilstücken geschehen. Noch in diesem Jahr soll die Leitung zwischen dem aktuellen Rohrbruch vor der Hausnummer 9a und der Schillerstraße ausgetauscht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 80.000 Euro. Im kommenden Jahr soll dann der restliche Teil bis zur Mozartstraße erneuert werden, wofür zirka 150.000 Euro veranschlagt werden. Um die Arbeiten zu finanzieren, wird die Erneuerung von Teilstücken der Wasserleitungen in der Ernst-Reuter-Straße und der Carl-Zimmermann-Straße verschoben.

Gute Nachrichten hat der Beigeordnete für alle Verkehrsteilnehmer, die wegen des Wasserrohrbruchs in der Iggelheimer Straße Ende September Umwege fahren mussten. Die Leitung ist mittlerweile repariert und die Straße wieder geschlossen. „Nach Auskunft der Baufirma soll bei entsprechender Wetterlage im Laufe der nächsten Woche die Feindecke aufgebracht werden und die Straße anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden“, sagt Burck.

Wie berichtet, war am 29. September durch den Rohrbruch in der wichtigen Dudenhofener Verkehrsader nahe dem Waldfestplatz die Fahrbahn unterspült worden. Die Straße wurde gesperrt. Verkehrsteilnehmer mussten entweder über den Festplatz oder eben durch die Hermann-Löns-Straße fahren, wo wenige Wochen zuvor die Leitung erneuert worden war. Inwieweit der Umleitungsverkehr oder möglicherweise unsachgemäße Arbeit beim Verschließen der Straße, wie sie ein Anwohner monierte, eine Rolle beim neuerlichen Rohrbruch an gleicher spielte, ist laut Burck Spekulation.