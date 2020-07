Ein Autodieb ist der Polizei vor einigen Tagen in Otterstadt ins Netz gegangen. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch mitteilten, soll der 26-Jährige zwei Autos gestohlen haben.Anfang Juni soll der Mann mit einem zuvor entwendeten Zweitschlüssel einen in Mannheim-Neckarstadt geparkten Ford Fiesta im Wert von rund 10.000 Euro entwendet haben. Am 1. Juli habe er dann anlässlich eines Vorstellungsgesprächs bei einer Firma in Mannheim-Vogelstang die Zweitschlüssel eines Firmenfahrzeugs im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Im Anschluss an das Gespräch fuhr der Mann mit dem auf dem Firmenparkplatz abgestellten BMW X4 davon. Einen Tag später machte die Polizei Speyer den mutmaßlichen Täter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Otterstadt aus und nahm ihn fest. Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte gegen den 26-Jährigen Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.