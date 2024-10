Die Treppe, die von der katholischen Kirche Waldsee in die Grabengasse führt, wird nun zeitnah repariert. Das hat Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) in Aussicht gestellt. Am 1. März hatten Unbekannte einen Sandsteinfindling die Treppe heruntergerollt und dabei mehrere Stufen beschädigt.

Durch in die Risse eingedrungenes Wasser ist der Zustand inzwischen noch schlechter geworden. Die Gemeinde Waldsee habe damals sofort Anzeige erstattet, es seien aber keine Hinweise eingegangen, erklärte Klein. Das bedeute, dass die Gemeinde den Schaden selbst zahlen müsse. Die Reparatur koste rund 13.000 Euro.

Die Möglichkeit, den Platz hinter der Kirche, wo es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Vandalismus gekommen ist, mit einer Videokamera überwachen zu lassen, wurde geprüft, ist aber nicht gestattet. Selbst eine Kamera-Attrappe darf demnach nicht angebracht werden. Stattdessen wurde ein Strahler mit Bewegungsmelder montiert. „Wir hoffen, dass damit die Aufenthaltsqualität auf dem Platz herabgesetzt ist“, äußerte Klein.