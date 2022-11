Ein weißer Transporter beschädigte am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr beim Ausparken auf dem Kaufland-Parkplatz im Schifferstadter Waldspitzweg einen schwarzen BMW. Laut Polizei verließ der Fahrer des Transporters danach die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.