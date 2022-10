Ein Rollerfahrer ist am Sonntagabend gegen 23 Uhr gegen ein geparktes Auto in der Böhl-Iggelheimer Hauptstraße gestoßen. Laut Polizei wurde das Auto dadurch beschädigt und der Rollerfahrer stürzte. Zeugen beobachteten, wie der Mann wieder auf seinen Roller stieg und den Unfallort verließ. Aufgrund der vor Ort gesicherten Spuren schließt die Polizei auf einen gelben Roller. Zeugen, die zum Unfall oder zu dem flüchtigen Fahrer Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.