Ein jugendlicher Fahrradfahrer wird nach einer Unfallflucht in der Otto-Ditscher-Straße in Schifferstadt gesucht. Dort war am Samstagmittag eine 81-jährige zu Fuß unterwegs. Laut Polizeibericht stieß der Radfahrer 100 Meter vom Spielplatz entfernt mit ihr zusammen. Die Fußgängerin und zog sich einen Bruch des rechten Handgelenks zu. Drei weitere Fahrradfahrer, die offenbar mit dem Unfallverursacher unterwegs waren, hielten an und halfen der Frau auf. Daraufhin entfernten sich alle vier Radfahrer vom Unfallort. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine zwölf bis 15 Jahre alte Person mit dunkelblondem Haar gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.