Mitsamt Fahrzeugkennzeichen flüchtete ein Motorradfahrer am Freitagabend in Heßheim zu Fuß, nachdem er einen Unfall gebaut hatte. Laut Polizei meldete ein Zeuge gegen 22 Uhr, dass der Fahrer in der Heuchelheimer Straße zunächst die Kontrolle über sein Motorrad verloren habe, dann über eine Verkehrsinsel gefahren und schließlich mit einem Schild kollidiert sei. Von dort sei er dann zu Fuß mit dem Kennzeichen geflüchtet, obwohl ihm ein Anwohner und Zeugen noch die Schlüssel abnehmen konnten. Der Fahrer wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, männlich, etwa 1,60 Meter groß, stämmige Statur, dunkelblondes kurzes Haar, bekleidet mit Jeans und einem grünen Pullover, trug einen braun-schwarzen Rucksack. Das Motorrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sowohl die Fahrgestellnummer des Motorrads als auch der zurückgelassene Motorradhelm bieten Ansätze zur Ermittlung des flüchtigen Fahrers. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.