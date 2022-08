Nach einem Unfall am Donnerstag in der Römerberger Eisenbahnstraße hat ein Autofahrer einen 83-jährigen Radfahrer bedroht und geschlagen. Zuvor war der Senior laut Polizei mit seinem E-Bike von der Germersheimer in die Eisenbahnstraße abgebogen. Dort touchierte der 35-jährige Autofahrer den Radler beim Überholen, sodass dieser stürzte und sich Schürfwunden und Blutergüsse zuzog. Der 35-Jährige stieg aus und gab dem Senior die Schuld am Unfall, schlug ihm mit der Faust auf den Helm und bedrohte ihn. Dann fuhr er davon, konnte aber später von der Polizei ermittelt werden, die nun Zeugen sucht: Hinweise an Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.