Verletzt ins Krankenhaus kam ein 55-Jähriger nach einem Unfall am Samstag, nachdem er zwar noch aus seinem Auto ausgestiegen, aber dann nach Zeugenaussagen bewusstlos zu Boden gestürzt war. Nach Angaben der Polizei dürfte der 55-jährige Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache um 3.16 Uhr in der Salierstraße nach links auf die entgegengesetzte Fahrbahn abgekommen und dort mit einem geparkten Pkw kollidiert sein. Durch den Aufprall wurde dieser an eine Grundstücksmauer geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden mehrere Anwohner aufmerksam und verständigten die Polizei. Aufgrund des Sturzes wurde der Mann durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.