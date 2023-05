Erst kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am späten Donnerstagabend in der Parkstraße, danach ist laut Polizei ein Mann ohne T-Shirt durch die Große Horststraße gerannt und hat dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zeugen der Auseinandersetzung und auch eventuell geschädigte Autobesitzer werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.