Knapp zwölf Wochen nachdem die Rohrbruchserie in der Großniedesheimer Hauptstraße begonnen hat, soll der Verkehr wieder durchs Dorf fließen können – zumindest in manche Richtung.

Wie Bürgermeister Michael Walther (SPD) auf Anfrage mitteilt, sollen die Verbindungen in Richtung Beindersheim und Heßheim im Laufe des Freitags freigegeben werden. Die erste Schicht Teer im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Beindersheimer Straße sei schon aufgebracht, die restlichen Teerarbeiten sowie kleinere Baustellen wie die Anpassung von Gullydeckeln würden noch erledigt. In Richtung Kleinniedesheim/Worms werden die Bauarbeiten noch voraussichtlich bis in den August andauern, der Abschnitt bleibt gesperrt.

„Ich hoffe, dass wir in Zukunft verschon bleiben von weiteren Brüchen“, sagt Walther. Seit dem 21. März ist die Wasserleitung in der Hauptstraße fünfmal gerissen, die Straße wurde massiv unterspült. Die Bauarbeiten an der geöffneten Straße hatten das Risiko für Rohrbrüche erhöht, weil an diesen Stellen der Gegendruck des Erdreichs fehlte und das teilweise vorgeschädigte Gussrohr aus den 1930er-Jahren dem Innendruck nicht mehr standhielt. Deshalb wurde schließlich eine Notleitung aufgebaut.

Die neue Versorgungsleitung liegt bereits, wie die Stadtwerke Frankenthal auf Anfrage mitteilen. Sie wird nun bis voraussichtlich Ende der Woche desinfiziert. Wenn eine Laborprobe keine Keime nachweist, kann die sogenannte Umbindung stattfinden. Danach soll die Notleitung wieder zurückgebaut werden. Die Kosten für den Austausch der Leitung und die Wiederherstellung der Hauptstraße belaufen sich nach Schätzungen der Stadtwerke auf etwa eine halbe Million Euro.

Wie es zu der Rohrbruchserie kommen konnte, lesen Sie hier.