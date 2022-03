Nach dem Wasserrohrbruch in Großniedesheim am Montag läuft das Netz laut Stadtwerke Frankenthal wieder im Regelbetrieb. Die Hauptstraße muss aber bis Juni gesperrt bleiben.

„Momentan hat sich alles etwas beruhigt. Mein Telefon steht aber trotzdem nicht still“, berichtet der Großniedesheimer Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD). Der Asphalt wurde durch den Rohrbruch im Bereich der Kreuzung Beindersheimer Straße/Hauptstraße massiv unterspült. In der Nacht auf Dienstag wurde die defekte Leitung laut Walther bereits mit Stopfen versehen und am Mittwoch die Leitung provisorisch geflickt. Dadurch kann der Wasserturm, über den die Haushalte in der ehemaligen Verbandsgemeinde Heßheim versorgt werden, wieder befüllt werden. „Der Rohrbruch hatte an der Zubringerleitung für den Wasserturm für einige Druckschwankungen im Netz der Gemeinde gesorgt“, teilen die Stadtwerke mit.

Es sei durch die Sperrung zu einem Verkehrschaos gekommen, sagt der Bürgermeister, vor allem am Dienstag. Die Umleitungen waren noch nicht ausgeschildert, auch nicht die überörtliche. Dies sei inzwischen geschehen. „Viele Pendler fuhren trotz Verbotsschildern und Absperrungen bis zur Baustelle und mussten dann umdrehen“, berichtet Walther. Lastwagen hätten sich in Spielstraßen verfahren und stundenlang rangieren müssen. Die Feuerwehr könne aber im Notfall nach Kleinniedesheim ausrücken.

Auch Busverkehr betroffen

Auch wer den Nahverkehr nutzen will, muss umplanen. Die Bushaltestelle „Siedlung“ kann nicht angefahren werden. Einige Touren fallen aus, bei den restlichen Verbindungen kann Walther zufolge nur an der Bushaltestelle Hauptstraße zugestiegen werden – weitere Infos dazu unter www.vrn.de. Fußgänger und Radler seien kaum beeinträchtigt.

Am Montag soll es laut Walther einen Runden Tisch mit Stadtwerken, Verbands- und Ortsgemeinde sowie dem Landesbetrieb Mobilität und Busunternehmen zur weiteren Vorgehensweise geben. Klar ist: Rund 60 bis 70 Meter Leitung müssen erneuert sowie Straßen und Gehwege aufgebrochen werden. Ab 4. April soll die alte Gussleitung gegen Kunststoffrohre ausgetauscht werden. Die Hauptstraße bleibt bis voraussichtlich Mitte Juni zwischen Kreuzung und Heuchelheimer Straße gesperrt. Die Wasserversorgung sei sichergestellt, betonen die Stadtwerke.