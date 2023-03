Nachdem die Schäden durch den Wasserrohrbruch in der Hanhofer Straße in Harthausen seit Dienstag behoben sind, wird sich die Baufirma laut dem Ersten Verbandsgemeinde-Beigeordneten Reinhard Burck (Grüne) um die Alte Landstraße in Hanhofen kümmern. Dort war im Dezember vor der Bushaltestelle ebenfalls ein Rohr geplatzt, die Straße musste aber nicht komplett gesperrt werden. Laut dem Bauleiter werde nächste Woche die Versorgungsleitung angebunden, der Unterbau hergestellt und anschließend die Asphaltdecke aufgebracht. In rund anderthalb Wochen soll alles fertig sein. Danach könne die Bushaltestelle wieder angefahren werden. Seit Mittwoch fahre auch die Buslinie 507 wieder regulär über Harthausen und Hanhofen.