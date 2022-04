Die Parkprobleme in der Gartenstraße in Großniedesheim sollten eigentlich durch Beschilderung und provisorisch eingezeichnete Parkbuchten gelöst werden. Doch nach den zwei Wasserrohrbrüchen in der Hauptstraße und der daraus folgenden Sperrung muss mit den Parkplätzen gewartet werden. Wie Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) auf Anfrage erklärt, werde die Gartenstraße als Umleitungsstrecke gebraucht. Da auch Lkw und Schulbusse die Straße zur Durchfahrt nutzen müssen, ist dort ein absolutes Halteverbot eingerichtet worden. „Wir haben die Aktion ausgesetzt, bis die Umstände wieder normal werden“, sagt Walther.