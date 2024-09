Der (Stolper-)stein ist nun ins Rollen gebracht: Am 23. November werden die ersten vier Stolpersteine in Neuhofen verlegt, um an das Schicksal einer jüdischen Familie zu erinnern, die dort einst gelebt hat. Weitere Stolpersteine in der Gemeinde sollen folgen.

Einig, dass Stolpersteine verlegt werden sollen, sei man sich schon bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am 3. September gewesen, betonte Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP)